Британская разведка назвала главную задачу оккупантов на юге Украины

Российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.

Об этом сообщает британская разведка.

Как сообщается, Россия оказывает давление на "Северодонецкий котел", хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, "лишая РФ полного контроля над Донбассом".

При этом в британской разведке уверены, что Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, а их присутствие на поле боя подчеркивает "нехватку в России современной боеспособной техники".

