"Будем готовиться к горячей войне": КГБ Беларуси пугает "иностранной интервенцией"

Белорусские спецслужбы готовились и продолжают готовиться к открытым военным действиям на территории страны, которые могут начаться весной либо в течение ближайших двух лет.

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Об этом, как сообщает "Наша Нива", 17 декабря заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.

"Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии. Этот непростой период будет 1,5 – 2 года", – сказал Тертель во время визита на завод "Гродно-Азот".

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Он объясняет это тем, что Беларусь находится "на разломе интересов Востока и Запада".

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"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если Россия здесь будет доминировать — это будет серьезный удар по Украине", – утверждает глава КГБ страны.

По словам Тертеля, Беларусь находится "в центре разделения мира", и на этом фоне после президентских выборов власти страны готовились "к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями".

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"У нас был реализован жесткий сценарий "цветной революции", к которому мы были готовы", – говорит он.

Кроме того, начальник КГБ пригрозил, что жизни сотрудников спецслужб больше не будут ставить под удар.

"Будем просто уничтожать. Другого выхода не будет", – предупредил Иван Тертель.

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Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются с президентских выборов, которые прошли 9 августа. Изначально демонстранты выступали против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом, но со временем они стали требовать освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии в отношении активистов и провести свободные перевыборы.

Протестующих белорусов поддержал Запад и Украина, которые ввели несколько очередей санкций против режима Лукашенко.

А лидер белорусского оппозиции Светлана Тихановская получила премию Сахарова. Подробности в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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