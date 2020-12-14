В Минске силовики разогнали марш пенсионеров: задержали даже 90-летних бабушек

Около сотни пожилых людей в автозаках отправили в РУВД города

В Беларуси продолжаются акции протеста против власти нелегитимного президента Александра Лукашенко, в которых, однако, участвует все меньше людей. Так, в понедельник, 14 декабря, в центре Минска должен был пройти марш пенсионеров, однако силовики задавили его в зародыше – заблокировали, а потом задержали десятки стариков и отправили в автозаках в райуправления внутренних дел.

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Как сообщил Telegram-канал "Списки Окрестина", в Ленинское РУВД привезли около 40 человек, в Октябрьское — 35-40.

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Также стало известно, что на марше пенсионеров сегодня задержали даже людей, которым за 80 лет, сообщает "Наша Ніва" и приводит имена задержанных стариков:

Василий Прокопьевич Гаврильчик — 83 года;

Анастасия Петровна Гончарик — 82 года;

Инесса Михайловна Бас — 80 лет.

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Кроме того, в числе задержанных оказалась 67-летняя Людмила Иосифовна Быстренко и ее мать 89-летняя Валерия Михайловна Смирнова, сообщает оппозиционное издание TUT.by

Сегодня днем женщины отправились на минскую площадь Независимости. Спустя какое-то время Людмила Иосифовна позвонила дочке Наталье и предупредила, что их задержали. Однако родственники не знали, где искать пожилых женщин.

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А пока силовики задерживали пенсионеров на площади Независимости, на Привокзальной площади города появилась "партизанская инсталляция", посвященная участникам марша пенсионеров.

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Чуть позже около Ленинского РУВД собрались несколько десятков 20 человек — друзей и родных задержанных сегодня на марше пенсионеров. Среди пришедших были волонтеры и люди, которые приехали забрать тех, кого отпустят. По словам волонтеров, тех, кому до 60 лет, отправляли в изолятор, остальных отпускали с протоколами.

По словам вышедшей женщины, на задержанных составляли админпротоколы и брали отпечатки пальцев.

Напомним, в Минске силовики и сотрудники "Зеленстроя" ночью увезли новогоднюю елку, чтобы там не могли собираться оппозиционно настроенные граждане.

И накануне в Минске и других городах прошел "Марш народного обвинения", более 300 участников которого были задержаны.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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