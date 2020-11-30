"Сынок, не бей меня": в Минске прошел марш пенсионеров

В разных городах Беларуси продолжаются массовые акции противников нелегитимного президент Александра Лукашенко, выступающих за отстранение диктатора от власти и прекращение насилия против протестующих.

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В понедельник, 30 ноября, на свой традиционный марш в центре белорусской столицы вышли пенсионеры и медики. Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, держали в руках плакаты с призывом к ОМОНу не применять силу к участникам мирных протестов ("Сынок, не бей меня") и намеками Лукашенко отправиться в Ростов.

/ Фото: Reuters

Реклама / Фото: Reuters

Силовики постоянно пытались их блокировать и останавливать, перекрывали дороги и вынуждали пенсионеров менять направление движения. Вот так со стороны выглядело окружение силовиками участников марша на улице Володарского.

Фото: Telegram-канал "МотолькоПомоги"

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Правозащитники сообщают о дюжине задержанных участников "Марша мудрости", в числе которых оказались и два представителя пропагандистских российских СМИ. Силовики грузили их в автобусы и отправляли в Московское и Центральное РУВД Минска.

Во время акции не обошлось и без курьеза: на улице Городской Вал тонированный микроавтобус, в котором обычно перевозят силовиков, сбил неизвестного в балаклаве, бежавшего по дороге. Тот сделал кувырок, после чего попытался что-то высказать водителю, но вскоре развернулся и побежал дальше. Судя по всему, серьезных травм он не получил.

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Кроме Минска, акции протеста прошли в других крупных городах республики – Бресте, Гродно, Витебске и Новополоцке.

Напомним, днем ранее, в воскресенье 29 ноября, в Беларуси на "Марше соседей" силовики задержали более 400 человек.

В то же время протестующие в Беларуси рассказали о новой фазе стадии протеста и опасаются, что "Лукашенко будет стрелять".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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