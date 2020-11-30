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В Беларуси на "Марше соседей" в воскресенье задержали более 400 человек

30 ноября, 01:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Среди задержанных журналисты и несовершеннолетний

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 29 ноября, под названием "Марш соседей" силовики снова массово задерживали протестующих против режима непризнанного Украиной и Западом президента Александра Лукашенко. По состоянию на 01:00 известно о 416 задержанных.

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Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

По информации правозащитников, традиционно сотни людей были задержаны на акциях в столице страны Минске.

Также сообщается о задержаниях в Дзержинске, Боровлянах, Ляховичах, Витебске, Гродно, Гатово, Бресте, Лиде, Жодино, Смолевичах, Ивье, Молодечно, Барановичах, Могилеве и других населенных пунктах.

Среди задержанных журналисты и несовершеннолетний.

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В то же время, согласно информации Белорусской ассоциации журналистов, в Бресте сотрудники ГАИ остановили машину, в которой ехали корреспонденты Станислав Коршунов ("Брестская газета" и TUT.BY) и Максим Хлебец ("Брестская газета"), их задержали, но через несколько часов отпустили.

В Минске задержали журналистку газеты "Новы Час" Яну Трусило, которая две недели назад вышла из тюрьмы после 13-суточного ареста.

Напомним, в белорусской оппозиции считают, что преданных непризнанному президенту Александру Лукашенко чиновников в силовых органах мало и многие силовики обдумывают переход на сторону народа.

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