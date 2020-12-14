Антиновогодняя история в Минске: силовики украли елку, чтоб не собирались люди

В Беларуси появились свои "похитители Рождества"

В Беларуси, где из-за продолжающихся протестов правоохранители пытаются под любыми предлогами запретить гражданам собираться группами, даже ликвидировали новогоднюю елку, купленную и украшенную обычными людьми.

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Как сообщает Onliner, инцидент произошел в Минске.

13 ноября в одном из районов белорусской столицы появилась искусственная елка, после чего местные жители самостоятельно ее украсили новогодними игрушками.

Фото: onliner.by

Такое событие привлекло множество зрителей и участников. Среди которых оказались даже силовики – они приехали и провели с собравшимися беседу, однако обошлось без задержаний – не нашлось повода.

Но следующим утром утром сотрудники коммунальных служб и люди в форме увезли елку в неизвестном направлении. Оказалось, что в случившемуся причастен местный "Зеленстрой".

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Напомним, что в Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. И накануне в Минске и других городах прошел "Марш народного обвинения", более 300 участников которого были задержаны.

А в прошлом месяце среди задержанных оказалась и "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова. Женщине дали 27 дней ареста за участие в двух акциях протеста.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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