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Цепкало: Лукашенко – самый большой преступник в Беларуси

23 октября, 21:25

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лукашенко обязан отпустить всех политических заключенных

Лукашенко сможет принять участие в новых выборах только в том случае, если первая победа была законной. Если же суд признает, что Лукашенко выиграл на выборах не честно – ему придется понести наказание.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила супруга и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника.

"Мы не сдадимся до тех пор, пока человек, который называет, и считает себя президентом Республики Беларусь не уйдет с этого поста, потому что, прежде всего, он должен говорить о себе, ведь он самый большой преступник в Беларуси. Он (Лукашенко – ред.) захватил власть силовым способом, сажает людей незаконно в тюрьмы, фальсифицирует уголовные дела, он нарушитель всех законов Беларуси, поэтому мы будем бороться до конца", – заявила Вероника Цепкало.

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Также она отметила, что Лукашенко обязан отпустить всех политических заключенных и объявить проведение новых выборов.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Вероника Цепкало
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