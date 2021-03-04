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Чиновник вакцинировался от COVID-19 с портретом Путина в руках (фото)

4 марта, 23:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Аргентине мэр взял с собой фото Путина в рамке

В Аргентине мэр города Рока-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом президента РФ Владимира Путина.

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Фото он опубликовал в Twitter.

"Я вакцинировался! Спасибо, Альберто Фернандес (президент Аргентины – Ред.), Аксель Кисильоф (губернатор – Ред.), Кристина Фернандес де Киршнер (вице-президент – Ред.) . Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", – написал он.

Во время укола мэр города решил сфотографироваться с фотографией Путина в рамке.

Фото: Chinchu Gasparini/Twitter
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Фото: Chinchu Gasparini/Twitter

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В Аргентине вакцинация от коронавируса началась 29 декабря. Первыми были вакцинированы медработники, президент Аргентины, вице-президент и ряд чиновников российской вакциной "Спутник V". Спустя некоторое время в Аргентине появились и другие вакцины – Covishield и Sinopharm.

Мы также писали, что Венгрия утвердила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для всеобщего использования, став первым членом Европейского Союза, который это сделал.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Аргентина вакцинация вакцина Владимир Путин
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