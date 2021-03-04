Чиновник вакцинувався від COVID-19 з портретом Путіна в руках (фото)

В Аргентині мер взяв з собою фото Путіна в рамці

В Аргентині мер міста Рока-Перес в провінції Буенос-Айрес Хуан Карлос Гаспаріні вакцинувався від коронавірусу з портретом президента РФ Володимира Путіна.

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Фото він опублікував в Twitter.

"Я вакцинувався! Дякую, Альберто Фернандес (президент Аргентини – Ред.), Аксель Кісільоф (губернатор – Ред.), Крістіна Фернандес де Кіршнер (віце-президент -Ред.). Говорили, що вони нас отруять, а вони рятують наші життя", – написав він.

Під час уколу мер міста вирішив сфотографуватися з фотографією Путіна в рамці.

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В Аргентині вакцинація від коронавірусу почалася 29 грудня. Першими були вакциновані медпрацівники, президент Аргентини, віце-президент і низка чиновників російською вакциною "Супутник V". Через деякий час в Аргентині з'явилися і інші вакцини – Covishield і Sinopharm.

Ми також писали, що Угорщина затвердила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" для загального використання, ставши першим членом Європейського Союзу, який це зробив.

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