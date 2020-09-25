Дело Колесниковой: суд в Минске принял решение

Заседание было закрытым, люди ожидали под дверью более трех с половиной часов

Одного из лидеров белорусской оппозиции, члена политбюро Координационного совета Марию Колесникову, которой ранее предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти, суд оставил под стражей. Об этом сообщает TUT.by.

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Как сообщается, суд Партизанского района Минска отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.

Заседание было закрытым, люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов. В заседании Колесникова участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак "Сердце". Люди встретили ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.

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Напомним, сестра похищенной оппозиционерки Татьяна Хомич в комментарии сайту "Сегодня" заявила, что Колесникова намерена идти до конца.

Видео: Сегодня

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Сайт "Сегодня" сообщал подробности похищения Марии Колесниковой, во время которого были использованы российские спецслужбы, а сама политик порвала паспорт, чтобы не быть выдворенной за пределы Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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