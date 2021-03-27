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Для стран третьего мира: в Бразилии разработали собственную вакцину против COVID-19

27 марта, 04:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Испытания препарата запланированы на апрель

В Бразилии начали испытание собственной вакцины от коронавируса ButanVac.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Начало применения вакцины, которую разработал биомедицинский институт Бутантан, запланировано на июль 2021 года.

Испытания вакцины ожидают начать в апреле, как только будет получено одобрение регулирующих органов.

По словам производителей, в первую очередь вакцину будут применять внутри страны, а уже потом – в странах третьего мира.

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Ожидается, что препарат будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.

Ранее мы сообщали, что 25 марта Украина получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. "Сегодня" собрали все, что известно о китайском препарате, которым будут вакцинировать украинцев.

Также ранее в Минздраве рассказали об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Бразилия вакцинация вакцина коронавирус
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