Джонсон готов уйти в отставку из-за Украины: что должно произойти

Британский премьер убежден, что лидерство должно быть связано с моралью

Джонсон признал, что может уйти в отставку из-за Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность своей отставки из-за Украины. Он заявил, что готов отказаться от должности, если бы пришлось остановить поддержку Киева.

Об этом Джонсон сообщил BBC.

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Британский премьер назвал принципиальным вопросом помощь Украине. Он убежден, что лидерство связано с моралью. А среди обстоятельств, при которых он ушел бы в отставку, Джонсон указал на поддержку Украины.

"Конечно, я думаю, что это о морали. Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", – сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что сейчас "не видит" такой ситуации.

Джонсон рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление

Наступление российских оккупантов в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Поэтому, по мнению Джонсона, нужно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление ВСУ.

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"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к тому моменту, когда уже не будет продвижения вперед из-за исчерпания ресурсов. Именно в этот момент важно помочь украинцам изменить динамику боевых действий.

"В такой степени, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", — сказал британский премьер.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон напомнил миру, Who is Путин, и вынес приговор политике уступок. Также мы писали, что Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине.