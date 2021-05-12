Египет углубит и расширит Суэцкий канал

После возникшего в марте затора из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given страна решила ускорить планы по расширению водного пути

/ Фото: REUTERS

Руководство Суэцкого канала планирует расширить и углубить южный участок водного пути, где в марте контейнеровоз Ever Given застрял и заблокировал движение почти на неделю.

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Об этом заявил глава администрации канала Усама Раби, передает Reuters.

На мероприятии, где было сделано заявление, присутствовал также президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, который уточнил, что проект должен быть завершен максимум в течение двух лет.

По словам Раби, планируется расширить самый южный 30-километровый участок канала между городом Суэц и районом Биттер-Лейкс на 40 метров к востоку, а также углубить его до 72 футов (около 22 метров).

Кроме того, вторая полоса канала, открывшаяся в 2015 году для обеспечения двустороннего движения, будет расширена на 10 км – до 82 км, что позволит проходить большему количеству судов. .

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Президент Егпта в свою очередь отметил, что блокировка канала севшим на мель судном заставила ускорить ранее обсуждаемые планы по расширению Суэцкого канала.

Напомним, 24 марта в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given. Спасательная операция длилась почти неделю и утром 29 марта судно удалось снять с мели. Все это время было заблокировано движение через канал в обе стороны и образовался затор более чем из 230 судов.

Контейнеровоз Ever Given, который 6 дней блокировал Суэцкий канал, и нанес миллиардные убытки транспортным компаниям, 12 апреля был арестован экономическим судом египетского города Исмаилия.