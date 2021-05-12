Єгипет поглибить і розширить Суецький канал

Після затору через контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину у березні, країна вирішила прискорити плани з розширення водного шляху

/ Фото: REUTERS

Керівництво Суецького каналу планує розширити і поглибити південну ділянку водного шляху, де в березні контейнеровоз Ever Given застрягі заблокував рух майже на тиждень.

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Про це заявив глава адміністрації каналу Усама Рабі, передає Reuters.

На заході, де було зроблено заяву, був присутній також президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який уточнив, що проєкт повинен бути завершений максимум протягом двох років.

За словами Рабі, планується розширити найпівденнішу 30-кілометрову ділянку каналу між містом Суец і районом Біттер-Лейкс на 40 метрів на схід, а також поглибити його до 72 футів (близько 22 метрів).

Крім того, друга смуга каналу, що відкрилася в 2015 році для забезпечення двостороннього руху, буде розширена на 10 км – до 82 км, що дасть проходити більшій кількості суден.

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Президент Египту своєю чергою зазначив, що блокування каналу судном, що сіло на мілину, змусило прискорити раніше обговорювані плани з розширення Суецького каналу.

Нагадаємо, 24 березня в південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція тривала майже тиждень і вранці 29 березня судно вдалося зняти з мілини. Весь цей час було заблоковано рух через канал в обидва боки та утворився затор більш ніж з 230 судів.

Контейнеровоз Ever Given, який 6 днів блокував Суецький канал, і завдав мільярдні збитки транспортним компаніям, 12 квітня був заарештований економічним судомєгипетського міста Ісмаїлія.