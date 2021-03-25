У Суецькому каналі застряг контейнеровоз: скільки часу займе розблокування і чому злетіли ціни на нафту

У ніч на середу, 24 березня, в південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given класу Triple E завдовжки 400 метрів і шириною 59 метрів, який прямував з Китаю в Роттердам. Він заблокував рух через канал в обидві сторони, утворився затор з понад 100 суден.

Рятувальна операція

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Тайванська компанія Evergreen повідомила, що інцидент стався через погодні умови: в результаті пориву сильного вітру судно відхилилося від курсу і сіло на мілину. Постраждалих немає.

Відео: REUTERS

Напередодні судно, що встало поперек фарватеру, вдалося трохи розвернути: це дозволило припустити кілька суден з півночі на південь. Але з півдня рух так і не відновився.

Положення судна / Фото: REUTERS

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Спостерігачі кажуть про найбільшу "пробку" в історії. Оскільки контейнеровоз застряг в південній частині каналу, де немає дублюючого русла, всього в десятці кілометрів від входу. Навколо працюють буксири і драги, але Ever Given загруз в піску занадто глибоко.

Відео: REUTERS

"Проблема в тому, як перемістити таке велике судно, не пошкодивши його. Будь-які пошкодження обернулися б катастрофою – канал залишився б перекритим на дуже довгий час, а якщо станеться розлив нафтопродуктів, ситуація виявиться ще гіршою. Так що зараз фахівці чекають, аналізують і думають , що саме можна зробити. Нічний відплив тільки ускладнює ситуацію", – сказала представник Королівського інституту Елькано Айзам Аміра Фернандес.

Рятувальна операція / Фото: REUTERS

Експерти в сфері судноплавства вважають, що якщо в найближчі кілька днів рух по каналу не буде відновлено, судноплавні компанії змушені будуть перенаправляти судна в обхід, що додасть приблизно тиждень до загального маршруту. Вони припускають, що на рятувальну операцію може піти кілька тижнів.

Відео: REUTERS

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"Не можна виключити, що на це підуть тижні, все залежить від того, як буде складатися ситуація. Він [контейнеровоз] зараз як величезний кит, що викинувся на берег. На піску виявилася величезна важкість. Можливо, нам буде потрібно комбінувати різні методи – зняття з судна контейнерів, палива і води, використання буксирів і розмивання піску", – сказав глава компанії Boskalis Пітер Бердовські.

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Через затори виросли ціни на нафту

Суецький канал є найважливішим маршрутом поставок нафти з Близького Сходу до Європи і США і в цілому одним з найважливіших торговельних маршрутів світу. На нього припадає 10 відсотків глобальної морської торгівлі, в 2020 році через нього пройшли майже 19 тисяч суден.

Реклама Судно, що застрягло / Фото: REUTERS

Після інциденту підвищилися ціни на нафту. Вранці 24 березня один барель північноєвропейського сорту Brent коштував 61,63 долара, що на 84 цента вище, ніж вдень раніше. Ціна бареля американської марки WTI зросла на 62 цента до 58,38 долара.

Ситуацію обговорять країни-члени ОПЕК, які 1-го квітня зберуться на планове засідання.

Дослідження території під час рятувальної операції / Фото: REUTERS

Відзначимо, що судно Ever Given є одним з найбільших в своєму класі. Його довжина сягає 400 метрів, ширина – 59 метрів. А по Суецькому каналу щодня в обох напрямках проходить більше 50 морських суден. Через нього здійснюється 30% всіх світових контейнерних перевезень.

MV Ever Given класу Triple E / Фото: REUTERS

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