Эпидемии больше нет! В Японии отменяют карантин

Правительство готовится к смягчению ограничений с помощью внедрения паспортов вакцинации

Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране из-за COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Правительство Японии утвердило отмену с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧП), а также режима усиленных мер против коронавируса во всех регионах страны.

Об этом сообщает AP.

"Действие режима ЧП закончится в четверг, и COVID-ограничения будут постепенно ослаблять, чтобы восстановить повседневную жизнь, несмотря на существование вируса. Правительство готовит больше временных медицинских учреждений для лечения COVID-19 и продолжит вакцинацию, чтобы подготовиться к любому повторному всплеску заболеваемости в будущем",– заявил Премьер-министр Японии Есихиде Суга.

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Отмена режима ЧП по всей стране будет в Японии впервые за пол года. Правительство готовится к смягчению ограничений с помощью внедрения паспортов вакцинации.

Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону

Ранее мы сообщали, что в Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, который ввели 23 сентября.

Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны

Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Превышение нормы

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В перечисленных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Черкасской области — 73,8%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Также Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом — 67,1%. Допустимая норма — до 65%.

Кроме того, в названых областях превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Сейчас на первом месте находится Черновицкая область — 451, далее идет Тернопольская — 268, Донецкая — 246 и Черкасская — 193.

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Уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности: