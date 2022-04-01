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Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина с Зеленским – СМИ

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1 апреля, 19:36
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Также президент Турции заявил, что переговоры делегаций, которые были в Стамбуле, "вселили надежду на мир"
Президент Турции общался с Владимиром Путиным / Коллаж "Сегодня"
Президент Турции общался с Владимиром Путиным / Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вновь выступил с инициативой организовать переговорыглав России и Украины на турецкой территории. Также турецкий лидер заявил, что диалог украинской и российской делегаций в Стамбуле "вселили надежду на мир".

Детали

Интерфакс-Украина пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать переговоры России и Украины в своей стране.

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"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным турецкий президент Эрдоган повторил предложение принять у себя встречу между украинским и российским лидерами", – говорится в сообщении.

Также президент Турции заявил, что переговоры украинской и российской делегаций, которые уже прошли в Стамбуле, "вселили надежду на мир", пишет РБК-Украина.

"Во время встречи президент Эрдоган заявил, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций в Стамбуле вселяет надежды на мир. Отмечая, что сторонам важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, он выразил желание завершить свои усилия организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина", – говорится в сообщении.

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Подоляк поделился позитивом после переговоров в Стамбуле

Украина получит огромную поддержку и защиту в лице международных партнеров, подписав договор о гарантиях и безопасности. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга.

"Если мы подпишем международный договор о гарантиях и безопасности, Украина, наконец будет иметь не только свою армию, которая очень сильно сейчас воюет, но еще и поддержку в лице стран, которые имеют сильнейшие армии, в том числе с ядерным компонентом. После этого никто уже в будущем не будет считать, что за 3-5 дней он пройдет всю Украину. Правда, этого и сегодня не произошло. Мы видим, что Российская Федерация не такая уж и сильная. Как оказалось, она умеет воевать только с мирными жителями", – сказал Подоляк.

Также он отметил, что у него есть оптимистической прогноз относительно "стамбульских переговоров" и что ситуация с войной в Украине может на них решиться в нашу пользу.

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