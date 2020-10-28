Ереван обвинил Баку в обстреле роддома "столицы" Карабаха и заявил о тактическом отступлении

В Нагорном Карабахе больше месяца продолжаются боевые действия между армией Азербайджана и противостоящей ей "армией обороны Арцаха", которую поддерживают добровольцы из Армении. Стороны обвиняют друг друга в нанесении ударов по городам, разрушении инфраструктуры и гибели мирных жителей. В среду, 28 октября, Ереван обвинил Баку в нанесении ракетного удара по Степанакерту, во время которого пострадал роддом "столицы" непризнанной республики.

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Об этом Объединенный армянский инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook.

В Ереване заявили, что в течение дня противник держал под огнем мирные населенные пункты и, применив комплексы залпового огня "Смерч", подверг ракетному обстрелу Шуши и Степанакерт, в результате чего был нанесен большой ущерб роддому "столицы", гражданской инфраструктуре двух городов.

При этом армянские военные уверяют, что в результате соразмерных действий "армии обороны" огневые точки противника были подавлены.

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В ответ в Минобороны Азербайджана заявили, что сообщение об обстреле роддома в Ханкенди (арм. – Степанакерте) является дезинформацией и попыткой противника отвлечь внимание от военного преступления, повлекшего многочисленные человеческие жертвы в Барде.

Военные ведомства двух республик продолжили выяснение отношений в соцсетях.

В тренде Обстрел города Барда: число погибших и раненых резко возросло

В Минобороны Армении заявили, что армянские подразделения отступили в "тактических целях". Зато по данным радиоперехвата переговоров "турецко-азербайджанских наемников и террористов" выяснилось, что ВС Азербайджана якобы создают базы террористов, действия которых могут дестабилизировать ситуацию на границах Армении и Карабаха и представлять серьезную угрозу для всего региона.

В свою очередь в Баку показали кадры "тактического отступления" армянских военных.

Видео: Министерство обороны Азербайджана

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Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще 13 населенных пунктов. Таким образом, число "освобожденных" городов и сел достигло 130.

Также напомним, в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами города-крепости Шуши в Нагорном Карабахе погиб один мирный житель и еще двое были ранены.

Сообщалось, что при обстреле Барды погиб 21 человек, еще 70 – получили ранения различной тяжести, когда на город обрушились снаряды РЗСО "Смерч". В Армении назвали ложью заявления Азербайджана об обстреле города.

Смотрите видео разрушений:

Видео: Haber Global/Reuters

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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