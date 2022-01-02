ЕС готовит новый "удар" по Лукашенко

Новый пакет санкций затронет несколько сотен человек и семь отраслей экономики Беларуси

Европейский Союз начал вводить санкции против минского режима в 2020 году в ответ на фальсификацию президентских выборов / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз в этом году должен согласовать очередной, шестой пакет санкций против белорусского режима. Об этом сообщает Польское радио.

По информации издания, в черный список в Европе планируется внести несколько сотен человек. Им будет запрещен въезд в ЕС, а также будут заблокированы их активы.

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В настоящее время это более 170 человек и несколько десятков компаний. Также под ограничения попадают семь отраслей белорусской экономики. Данная информация пока что неофициальная.

"Следующий, шестой раунд, нужен, потому что гибридная война обостряется", – прокомментировал недавно министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он рассказал об эксплуатации мигрантов, которых белорусский режим привлекает из Африки и Ближнего Востока, и вытеснении их через границы с Польшей, Литвой и Латвией.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что нельзя забывать о происходящем в Беларуси. "Масштабные репрессии против граждан и нарушения прав человека продолжаются", – добавил он.

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