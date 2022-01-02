ЄС готує новий "удар" по Лукашенку

Цього року Євросоюз має узгодити черговий, шостий пакет санкцій проти білоруського режиму. Про це повідомляє Польське радіо.
За інформацією видання, до чорного списку в Європі планується внести кілька сотень осіб. Їм буде заборонено в'їзд до ЄС, а також буде заблоковано їхні активи.
Нині це понад 170 людей та кілька десятків компаній. Також під обмеження потрапляють сім галузей білоруської економіки. Ця інформація поки що не є офіційною.
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"Наступний, шостий раунд, потрібен, тому що гібридна війна загострюється", – прокоментував нещодавно міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
Він розповів про експлуатацію мігрантів, яких білоруський режим залучає з Африки та Близького Сходу, та витіснення їх через кордони з Польщею, Литвою та Латвією.
Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що не можна забувати про те, що відбувається в Білорусі. "Масштабні репресії проти громадян та порушення прав людини продовжуються", – додав він.
Санкції проти Білорусі
- 20 грудня 2021 року Швейцарія ввела нові санкції стосовно Мінська. Під штрафні заходи потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій, які мають відношення до провезення мігрантів через Білорусь.
- 2 грудня західні країни запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка як відповідь на утиски прав громадян та на штучно влаштовану міграційну кризу. Європейський Союз своїми санкціями підтримали США, Велика Британія та Канада.
- За кілька днів Мінськ відповів – уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які раніше запровадили свої санкції.
- Водночас Лукашенко заявив, що якщо введені санкції проти Білорусі призведуть до надзвичайного стану в країні, то транзит російського газу до Європи буде зупинено.
- Україна розглядає варіанти запровадження нових санкцій проти режиму у Білорусі на тлі фактичного визнання самопроголошеним президентом цієї країни окупованого Криму повноцінним суб'єктом РФ. І попереджає торгових партерів Мінська, щоб, не чекаючи на заборони, вони переглянули свої відносини з цією країною.
Корупціонер року
Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) за підсумками 2021-го назвав людиною року самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.