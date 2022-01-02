ЄС готує новий "удар" по Лукашенку

Новий пакет санкцій торкнеться кількох сотень осіб і семи галузей економіки Білорусі

Європейський Союз почав вводити санкції проти мінського режиму у 2020 році у відповідь на фальсифікацію президентських виборів / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року Євросоюз має узгодити черговий, шостий пакет санкцій проти білоруського режиму. Про це повідомляє Польське радіо.

За інформацією видання, до чорного списку в Європі планується внести кілька сотень осіб. Їм буде заборонено в'їзд до ЄС, а також буде заблоковано їхні активи.

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Нині це понад 170 людей та кілька десятків компаній. Також під обмеження потрапляють сім галузей білоруської економіки. Ця інформація поки що не є офіційною.

"Наступний, шостий раунд, потрібен, тому що гібридна війна загострюється", – прокоментував нещодавно міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Він розповів про експлуатацію мігрантів, яких білоруський режим залучає з Африки та Близького Сходу, та витіснення їх через кордони з Польщею, Литвою та Латвією.

Водночас голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що не можна забувати про те, що відбувається в Білорусі. "Масштабні репресії проти громадян та порушення прав людини продовжуються", – додав він.

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