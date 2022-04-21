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Эстония первая в мире признала войну России геноцидом против Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 14:29
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В заявлении парламента сказано, что РФ совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях
Эстония первая в мире признала действия России в Украине геноцидом. Фото: коллаж "Сегодня"
Эстония первая в мире признала действия России в Украине геноцидом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

Об этом сообщает ERR.

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В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены политическим и военным руководством РФ и органами пропаганды.

В заявлении парламента сказано, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.

"Это убийства, похищения, депортации, заключение, осквернение трупов", – подчеркнули в парламенте.

Так, парламент Эстонии признал действия РФ геноцидом против украинского народа. Также Рийгикогу призвал другие страны поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а также создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

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Кроме того, эстонский парламент призвал страны усилить санкции против России, в том числе прекратить торговлю энергоносителями, а также увеличить военную и критическую гуманитарную помощь Украине.

ВР признала войну России геноцидом против Украины

Верховная Рада признала войну России геноцидом против Украины. Депутаты проголосовали за соответствующее постановление. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Сегодня снова собралась Рада. Снова на Грушевского, 5. Заседание традиционно начали с выступления гостей: Председатель Сената Чешской Республики – Милош Вистрич, Маршалок Сената Республики Польша – Томаш Гродский... Затем проголосовали за 22 закона и постановления и кадровые вопросы", – рассказал Железняк.

Так, депутаты проголосовали за Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

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