Европарламент вручит премию Сахарова протестующим в Беларуси

Оппозицию Беларуси наградили почетной правозащитной наградой – премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

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Как сообщает пресс-служба Европейского парламента, лауреата днем 22 октября объявил президент ЕП Давид Сассоли.

Он отметил мужество, стойкость и решительность белорусской оппозиции, которая столкнулась с "гораздо более сильным противником".

"На их стороне то, что невозможно победить при помощи грубой силы, – правда", – добавил Сассоли, призвав участников протестов оставаться сильными и не сдаваться.

Денежный размер премии Сахарова составляет 50 тысяч евро. С 1988 года ее ежегодно присуждают за достижения в области защиты прав человека и основополагающих свобод. Лауреатами могут стать как отдельные люди, так и организации либо движения.

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Ранее в этом месяце в Европейском парламенте объявили финалистов премии. Среди номинантов значилась и "демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет — инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества".

Напомним, что протесты в Беларуси начались 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Оппозиция объявила о масштабных фальсификациях в пользу Александра Лукашенко, которого позже Центризбирком и объявил президентом. Остальные кандидаты, а также ЕС, США и Украина такие результаты не признали.

Сейчас немало недавних кандидаты в президенты Беларуси либо находятся в СИЗО, либо бежали за границу. Оппозиция создала Координационный совет для мирной передачи власти. В отношении его руководства уже возбудили уголовное дело, арестовав или насильно выдворив из страны главных оппозиционеров.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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