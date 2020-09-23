Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси – Кулеба

Сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко в Минске никоим образом не означает, что его можно признать легитимным президентом Беларуси. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
В то же время, по его словам, Украина поддерживает белорусский народ.
"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – написал Кулеба.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что удивлен проведением тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, и для выработки официальной позиции Киева будет проведено срочное совещание.
Отметим, что Украина также не признала свободными и честными выборы в Беларуси.
Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению.
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