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Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси – Кулеба

23 сентября, 23:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам главы МИД сегодняшняя "инавгурация" ничего не стоит

Сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко в Минске никоим образом не означает, что его можно признать легитимным президентом Беларуси. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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В то же время, по его словам, Украина поддерживает белорусский народ.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – написал Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что удивлен проведением тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, и для выработки официальной позиции Киева будет проведено срочное совещание.

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Отметим, что Украина также не признала свободными и честными выборы в Беларуси.

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Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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протесты инаугурация Беларусь Украина Александр Лукашенко Дмитрий Кулеба
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