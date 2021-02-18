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Facebook удалил все публикации СМИ Австралии и ссылки на них: что случилось

18 февраля, 03:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Австралийские власти решили, что Google и Facebook – торговые партнеры медиаресурсов

Компания Facebook в среду, 17 февраля, заявила, что намерена ограничить доступность новостей и публикаций для жителей Австралии как местных, так и иностранных медиаресурсов, а люди во всем мире не смогут размещать ссылки на новости австралийских СМИ.

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Об этом говорится в блоге Facebook.

И свою угрозу соцсеть, судя по всему, уже осуществила.

Публикации новостных компаний, телеканалов и газет Австралии по состоянию на четверг, 18 февраля, уже удалены с их страниц в Facebook, а при попытке поделиться опубликованной на сайте новостью появляется сообщение об ошибке.

Почему Facebook поссорился с Австралией

"Сегодня мы приняли невероятно сложное решение ограничить доступность новостей на Facebook в Австралии... Закон, вводимый страной, не учитывает фундаментальный характер отношений между нашей платформой и издателями", – говорится в блоге Facebook.

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Ранее власти Австралии решили, что цифровые платформы Google и Facebook выросли в торговых партнеров австралийских новостных ресурсов и попытались заставить их платить за размещаемый контент, разработав новый закон, регулирующий коммерческие отношения между СМИ и цифровыми платформами.

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Этим они и спровоцировали решение соцсети, которая утверждает, что новостной контент составляет менее 4% содержимого, которое просматривают пользователи Facebook.

"Вопреки предположениям некоторых, Facebook не ворует новостной контент. Издатели сами делятся своими историями на Facebook. От поиска новых читателей до новых подписчиков и увеличения доходов – новостные организации не стали бы использовать Facebook, если бы это не способствовало их прибыли...", – подчеркнули в компании.

Там также заявили, что благодаря журналистскому проекту у Facebook есть необходимые ресурсы и команда, чтобы "привнести инновации в будущее цифровых новостей".

Напомним, Google также грозится закрыть свой поиск в Австралии из-за законопроекта, который обяжет техногигантов платить издателям и вещателям за контент СМИ, который отображается в поисковиках.

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