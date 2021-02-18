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Facebook видалив всі публікації ЗМІ Австралії і посилання на них: що сталося

18 лютого, 03:27

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Австралійська влада вирішила, що Google і Facebook – торговельні партнери медіаресурсів

Компанія Facebook у середу, 17 лютого, заявила, що має намір обмежити доступність новин і публікацій для жителів Австралії як місцевих, так і іноземних медіаресурсів, а люди в усьому світі не зможуть розміщувати посилання на новини австралійських ЗМІ.

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Про це йдеться у блозі Facebook.

І свою погрозу соцмережа, судячи з усього, вже здійснила.

Публікації новинних компаній, телеканалів і газет Австралії станом на четвер, 18 лютого, вже вилучені з їх сторінок в Facebook, а при спробі поділитися опублікованою на сайті новиною з'являється повідомлення про помилку.

Чому Facebook посварився з Австралією

"Сьогодні ми ухвалили неймовірно складне рішення обмежити доступність новин на Facebook у Австралії... Закон, який вводить країна, не враховує фундаментальний характер відносин між нашою платформою і видавцями", – йдеться в блозі Facebook.

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Раніше влада Австралії вирішила, що цифрові платформи Google і Facebook стали торговельними партнерами австралійських новинних ресурсів і спробувала змусити їх платити за розміщуваний контент, розробивши новий закон, який регулює комерційні відносини між ЗМІ та цифровими платформами.

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Цим вони і спровокували рішення соцмережі, яка стверджує, що новинний контент становить менш як 4% того, що переглядають користувачі Facebook.

"Всупереч припущенням деяких, Facebook не краде новинний контент. Видавці самі діляться своїми історіями на Facebook. Від пошуку нових читачів до нових передплатників і збільшення доходів – новинні організації не стали б використовувати Facebook, якби це не сприяло їхнім прибуткам...", – підкреслили в компанії.

Там також заявили, що завдяки журналістському проекту у Facebook є необхідні ресурси і команда, щоб "привнести інновації в майбутнє цифрових новин".

Нагадаємо, Google також погрожує закрити свій пошук у Австралії через законопроект, який зобов'яже техногігантів платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ, який відображається в пошукових системах.

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