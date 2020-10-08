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Генерал США: Кремль единственный, кому выгодна война в Нагорном Карабахе

8 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В США не исключают, что Россия спровоцировала конфликт на Кавказе

Война в Нагорном Карабахе выгодна Москве – она либо положила начало этому конфликту, либо, как минимум, извлекает выгоду из того, что на Кавказе ситуация остается нестабильной.

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Такое мнение высказал в интервью "РБК-Украина" бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он выразил уверенность, что Россия является бенефициаром войны в Нагорном Карабахе.

"Интерес Кремля – ​​создать нестабильность в Черноморском регионе. Так что, безусловно, Кремль – единственный, кому выгоден конфликт между Азербайджаном и Арменией. Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на происходящее вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, или, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", – сказал Ходжес.

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Как сообщали новости "Сегодня", Ереван и Баку никак не могут прийти к мирному решению конфликта, на границе между странами продолжают гибнуть и военные, и мирные жители. Россия в этом конфликте попыталась выступить в качестве миротворца. Однако в Азербайджане не особо это оценили и даже заявили, что российское оружие продолжает поставляться в Армению.

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Пока в Нагорном Карабахе разворачиваются настоящие боевые действия между Азербайджаном и Арменией, Москва настойчиво призывает стороны сесть за стол переговоров. Но не исключено, что садиться за него придется Кремлю – и не в удобной ипостаси "посредника", а в качестве полноценной стороны. И не факт, что на этот раз Москва выйдет победителем. Читайте в нашем материале, какой интерес у России, Турции и других стран в Нагорном Карабахе.

Смотрите также видео, как Жириновский "в своем стиле" предложил решение конфликта в Карабахе:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия нагорный карабах Бен Ходжес
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