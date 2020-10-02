Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и главные подробности

Ни Баку, ни Ереван пока не готовы сложить оружие

Армения и Азербайджан вошли в новый виток эскалации на границе двух государств, который стал самым крупным после завершившейся в 1994 году войны в Нагорном Карабахе.

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С 27 сентября стороны обмениваются артиллерийскими ударами и подсчитывают потери друг друга – в живой силе, авиации и артиллерии. Также систематически сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

При этом и Баку, и Ереван регулярно опровергают данные противника, но о перемирии или хотя бы мирных переговорах речи пока что не идет.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за событиями вокруг самого давнего конфликта наших дней на Кавказе.

2 октября

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13:10 Армения заявила, что сегодня Азербайджан обстрелял Степанакерт, который "НКР" считает своей "столицей". По словам спикера Минобороны Арцруна Ованнисяна, "есть множество раненых, пострадал МЧС Карабаха, а также гражданская инфраструктура города".

Также Ереван обвиняет Баку в использовании кассетных боеприпасов. Опубликованы фото города Гадрут после очередного артобстрела:

11:52 Власти Армении ограничили въезд в Нагорный Карабах, кроме военных поставок и обеспечения непризнанных властей Карабаха.

11:31 Приехав в Карабах, скандально известная российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел.

В тренде Одним абзацем. Четвертый день войны за Нагорный Карабах

10:34 МИД Армении заявил о готовности к переговоры по прекращению огня при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

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09:01 Министерство обороны Армении показало видео, на котором якобы запечатлено уничтожение вертолета вооруженных сил Азербайджана.

Ранее утром армянские военные доложили о еще одном сбитом самолете и беспилотнике. Азербайджан все эти заявления, как обычно, опровергает. В свою очередь командование "НКР" заявило, что с 27 сентября в боях с азербайджанцами потеряло 151 солдата.

Общие потери противника Ереван показал на инфографике

08:57 Азербайджанские военные утверждают, что заняли ряд "стратегических высот" на Агдаринском направлении, а с полуночи до семи утра уничтожили "пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и множество личного состава".

07:02 Одним абзацем. Пятая ночь войны за Нагорный Карабах.

Видео: Минобороны Азербайджана

05:47 Евросоюз призывает лидеров Армении и Азербайджана немедленно прекратить огонь и вернуться к политическим переговорам.

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03:03 США призвали руководство Армении и Азербайджана прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

01:36 Армения показала видео с азербайджанскими солдатами, погибшими в войне за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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