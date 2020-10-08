Конфликт в Нагорном Карабахе грозит эскалацией – ЕС

Военный конфликт в Нагорном Карабахе может закончиться эскалацией и втягиванием в войну других регионов.

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Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

ЕС призвал стороны конфликта немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, России и Франции.

По словам Борреля, ЕС выделил 500 тысяч евро для гуманитарной помощи в пострадавших районах.

"Я подчеркнул, что рост потерь среди гражданского населения недопустим. Я слышал с обеих сторон о действиях другой стороны – каждая из них обвиняет другую", – сказал Боррель.

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Напомним, Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

Напомним, Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Также мы писали о том, что в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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