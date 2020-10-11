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"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум Азербайджану

11 октября, 10:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия, и глава непризнанной республики выступил с заявлением

После того, как договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе не принесли особого результата, "президент" так называемой Нагорного-Карабахской республики Араик Арутюнян предупредил Азербайджан, что может попросить у Армении независимость, и дал Баку пару дней на размышления.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией, и в связи с этим Арутюнян обратился к Баку.

"Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", – сказал он.

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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А тем временем этой ночью в зоне конфликта продолжились военные столкновения. Азербайджан заявил о ракетном ударе со стороны Армении и погибших мирных жителях. А вот Ереван назвал это провокацией и ложью.

Смотрите видео, как азербайджанские солдаты уносят тела своих убитых с прифронтовых окопов. Съемка армянской стороны:

Азербайджанские солдаты уносят тела своих убитых с прифронтовых окопов. Съёмка армянской стороны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Араик Арутюнян

Источник: Сегодня

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