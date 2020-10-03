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Азербайджан переименовал занятое в Нагорном Карабахе село

3 октября, 20:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Алиев заявил, что Мадагизу вернули историческое название

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли в село Мадагиз в Нагорном Карабахе, после чего ему "вернули историческое название".

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Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш. Карабах – это Азербайджан!
Я восстановлю историческое название Мадагиз с 3 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Теперь, по словам Алиева, село будет называться Суговушан.

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Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

Напомним, ранее представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено. По ее словам, армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

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Азербайджан, в свою очередь, заявил об "уничтожении значительного количества живой силы" противника, а также до 230 танков, 250 артиллерийских установок и 10 командных пунктов.

Мы также сообщали, что в ближайшее время конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе уладить вряд ли удастся, поскольку лидеры стран снова отказались вступать в переговоры о примирении.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах Ильхам Алиев
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