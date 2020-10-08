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Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь боев за Нагорный Карабах

8 октября, 07:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Этот конфликт может перерасти в масштабную войну

Между Азербайджаном и Арменией уже вторую неделю идут ужесточенные бои за установление контроля над Нагорным Карабахом.

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Что происходило в регионе ночью 8 октября:

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В регионе продолжаются военные действия, но стороны заявляют о готовности прекратить конфликт при условии выполнения их условий. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что остановить эскалацию конфликта в Карабахе можно, если в мире признают независимость "Нагорно-Карабахской республики". Также он обвинил Азербайджан в ракетных обстрелах городов и сел непризнанной республики. А вот в Иране считают, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну. С подобным заявлением выступили и в Евросоюзе. Как рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, конфликт в Карабахе может закончиться эскалацией и втягиванием в войну других регионов. При этом страны ищут способы прекращения войны. В частности, сегодня, 8 октября, в Женеве состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и ее посетит глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах ночь бои конфликт
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