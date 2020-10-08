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Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха

8 октября, 01:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Премьер Армении рассказал, как, по его мнению, можно остановить эскалацию конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе можно, если мировые страны признают независимость "Нагорно-Карабахской республики".

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Об этом он заявил в интервью Euronews.

Пашинян обвинил Азербайджан в ракетных обстрелах городов и сел непризнанной республики, призвав ради их спасения признать ее независимость.

"В тот момент, когда я говорю с вами, они находятся под реальной угрозой, потому что все города и села подвергаются постоянному обстрелу ракетами, в том числе столица Степанакерт. Я думаю, что международное сообщество в этой ситуации должно решительно действовать сейчас и признать независимость Карабаха", – заявил армянский премьер.

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Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов вернуться за стол переговоров только тогда, когда закончится фаза военного противостояния.

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Мы также сообщали, что в Европейском Союзе опасаются эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе и втягивания в войну других регионов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах Никол Пашинян
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