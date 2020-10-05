Ракетный обстрел ГЭС в Азербайджане из Армении: эксклюзивные фото

Корреспондент "Сегодня" побывал в Мингячевире и своими глазами увидел последствия ночной атаки

Баку обвинил Армению в обстреле стратегически важного азербайджанского города Мингячевир (Мингечаур) – здесь расположена гидроэлектростанция и водохранилище.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня", который побывал на месте обстрелов.

Часть ракет упала и не взорвалась у самых энергоблоков станции.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

В тренде Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

100-тысячный Мингячевир является четвертым городом страны по количеству жителей и расположен в 70 км к востоку от линии фронта в Нагорном Карабахе.

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Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о пяти раненых гражданских в результате обстрелов Мингячевирской ГЭС.

В Минобороны Армении, в свою очередь, отказываются признать ответственность за обстрел Мингячевира и назвали заявления Баку дезинформацией.

Напомним, что накануне азербайджанские власти сообщили также об атаке с армянской территории на второй по величине город страны – Гянджа. Корреспондент "Сегодня" побывал в нем и снял на фото последствия обстрела, в результате которого были разрушены жилые дома.

Напомним, что новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

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