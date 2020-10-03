Армения готова обсуждать введение российских миротворцев в Нагорный Карабах

Решение о миротворцах может быть принято Минской группой ОБСЕ

Армения не исключает возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются бои между между Ереваном и Баку.

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Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам армянского премьера, решение о введении российских миротворцев в зону конфликта может быть принято в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Такие вопросы могут обсуждаться в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", – заявил Пашинян.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал бесполезными встречи с армянским руководством и назвал последний виток эскалации на границе с Арменией крупнейшим за последние 28 лет.

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Мы также сообщали, что Украина призвала Баку и Ереван сесть за стол переговоров, но все же поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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