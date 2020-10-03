Одним абзацем. Седьмой день войны за Нагорный Карабах

Прошла неделя ожесточенного противостояния между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. Седьмой день ознаменовался активными наступлениями.

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Что происходило 3 октября:

Обе стороны заявили о масштабном наступлении со стороны противника. Сначала Армения заявила, что остановила наступление Азербайджана, но к вечеру Азербайджан отчитался о том, что вошел в восемь сел Нагорного Карабаха, и одному даже вернул историческое название. В Баку люди вышли на улицы отмечать победу. Стороны продолжают публиковать видео с уничтоженной техникой и подсчитывать потери врага, умалчивая о своих. Армения, по состоянию на 22:00, заявила об уничтожении 123 вражеских беспилотников, 14 вертолетов, 355 танков и других боевых машин, 14 самолетов, 4 "Смерчей" и 2745 военных. В ответ Баку обвинил Армению в обстреле, в результате которого погибли военные, 19 мирных жителей, среди которых двое детей, 55 человек были ранены. Разразился скандал вокруг опубликованных СБ Армении пленках, которые якобы свидетельствуют об участии турок и арабов на стороне Азербайджана. Баку категорически опровергает. Президент Азербайджана и премьер Армении снова подтвердили невозможность сесть за стол переговоров. Алиев согласен только при условии освобождения Карабаха Арменией, а Армения – после отвода войск Азербайджаном. Алиев написал письмо Эрдогану, а Пашинян заявил, что рассматривает введение российских миротворцев в рамках миссии ОБСЕ. В Карабахе все еще сидят без света, чтобы не стать мишенями для обстрелов.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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