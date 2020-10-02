Армения ввела ограничения на въезд в Нагорный Карабах: что изменилось

Ереван вводит ограничения на въезд в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия. Исключение – военные поставки в регион и обеспечение непризнанных "властей Карабаха". В отдельных случаях правительство Армении может выдать специальное разрешение на посещение региона.
Такое решение принял Совет национальной безопасности Армении, передает The Armenian Unified Information Center.
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Для получения пропуска следует:
- простым гражданам и организациям подавать заявку на электронную почту правительства Армении info@gov.am;
- журналистам обратиться в пресс-службу Кабмина press@gov.am;
- дипломатам обратиться в Министерство иностранных дел Армении protocol@mfa.am.
Ранее Министерство иностранных дел Армении заявило, что Ереван готов начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Тем временем боевые действия в регионе продолжаются. Более подробно читайте в материале: "Одним абзацем. Пятая ночь войны за Нагорный Карабах".
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