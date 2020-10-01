Одним абзацем. Пятый день войны за Нагорный Карабах

Во время бомбардировок были ранены два французских журналиста

Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются. Пока воюющие стороны обмениваются ударами на поле боя и дезинформацией в информационном пространстве, журналисты, работающие в зоне боевых действий, получают ранения.

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Что случилось в пятый день войны, 1 октября:

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День начался с сообщения в Twitter главы армянской организации "Информационно-аналитический центр правительства " Ованеса Мовсисяна о том, что во время бомбардировки Азербайджаном города Мартуни ранены два журналиста французского изданияLe Monde. Также под обстрел попали заместитель главного редактора российского телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский, пострадал оператор телеканала "Армения". Кроме того, между Азербайджаном и Арменией развернулась форменная информационная война в СМИ: каждая из сторон опровергает информацию о потерях, которую распространяет противник. Например, пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян написала в своем Facebook 1 октября, что с начала суток были сбиты уже три самолета, два вертолета и шесть беспилотников Азербайджана. В свою очередь ее азербайджанский коллега, пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргахлы назвал подобное заявление дезинформацией. По его словам, "истребители и вертолеты ВВС Азербайджана в сегодняшних боях не используются".

Видео: WarGonzo/Telegram

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