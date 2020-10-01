Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан атаковал журналистов

В Нагорном Карабахе, где продолжается новая волна эскалации между Арменией и Азербайджан, были ранены иностранные журналисты.
Об этом сообщил в своем Twitter глава армянское организации "Информационно-аналитический центр правительства
"В результате бомбардировки Азербайджаном только что в Мартуни были ранены 2 репортера (граждане Франции) из Le Monde. Их везут в больницу", – пишет Мовсисян.
Напомним, что последнее обострение в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября – Азербайджан сообщил о массированных обстрелах со стороны Армении по всей линии соприкосновения.
Многие страны мира уже призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров, а Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана. Тем временем украинцев пока просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.
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