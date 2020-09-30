Алиев назвал условие для прекращения войны за Нагорный Карабах

Баку долго ждал, что вопрос спорной территории решится мирным путем

Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона. Это главное условие для обеспечения мира.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Баку долго ждал, что вопрос Нагорного Карабаха решится мирным путем. Алиев напомнил, что ранее предупреждал: "если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем".

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Боевые действия "направлены на восстановление исторической справедливости", добавил он.

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По словам Алиева, "Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана".

Алиев добавил, что в ходе четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты.

Напомним, Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.

Ереван в свою очередь заявил, что может позвать на помощь Россию.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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