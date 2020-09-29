Армения готова позвать на помощь Россию, чтобы справиться с Азербайджаном

Ереван напомнил о своих союзниках по Организации Договора о коллективной безопасности

Из-за войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах Армения готова попросить военной помощи у союзников по ОДКБ, среди которых есть Россия.

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Об этом заявил постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, сообщает Министерство иностранных дел Армении.

По его словам, расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности и территориальной целостности Армении. В таком случае Ереван призовет союзников дать "коллективный ответ на внешнюю агрессию".

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Отметим, одна из целей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

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В ОДКБ входят:

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Россия;

Таджикистан.

Напомним, Турция, которая является членом НАТО, заявила, что готова помочь Азербайджану в войне с Арменией за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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