Українська
$ 28,31
33,04
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Армения готова позвать на помощь Россию, чтобы справиться с Азербайджаном

29 сентября, 17:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ереван напомнил о своих союзниках по Организации Договора о коллективной безопасности

Из-за войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах Армения готова попросить военной помощи у союзников по ОДКБ, среди которых есть Россия.

Реклама

Об этом заявил постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, сообщает Министерство иностранных дел Армении.

По его словам, расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности и территориальной целостности Армении. В таком случае Ереван призовет союзников дать "коллективный ответ на внешнюю агрессию".

Читайте также: В Нагорный Карабах прибыл личный друг Путина – СМИ

В тренде
Минобороны Армении: В Карабахе сбили два вертолета ВВС Азербайджана

Отметим, одна из целей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Реклама

В ОДКБ входят:

  • Армения;
  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Россия;
  • Таджикистан.

Напомним, Турция, которая является членом НАТО, заявила, что готова помочь Азербайджану в войне с Арменией за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Азербайджан Армения одкб
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять