"Сильно бьют": Азербайджан перехватил переговоры курдских наемников в Карабахе

В Баку опубликовали аудиозаписи, на которых легионеры жалуются на азербайджанские атаки

Армения, которая обвиняет Азербайджан в использовании сирийских наемников для эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, сама прибегает к использованию иностранных легионеров.

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Об этом, как сообщает APA, заявили 6 октября в Службе государственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники ведомства якобы перехватили радиопереговоры бойцов Рабочей партии Курдистана, из которых стало ясно, что они сражаются против азербайджанских войск на границе с Арменией.

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Судя по аудиозаписям, курды были привезены из Ирака и Сирии. Они сожалеют об этом решении из-за больших потерь, которые им нанесли беспилотники ВВС Азербайджана, и считают, что Ереван их обманул.

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"По нашей стороне тоже сильно бьют. У здешних много потерь. Будь осторожен. Их дроны бьют точно", – говорится на одной из записей.

Как уже сообщалось, новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года. На этом фоне власти Армении разрешили мужчинам в возрасте 18-55 лет выезжать за пределы страны только с письменного разрешения военкомов.

Сегодня Иран обратился к воюющим в Карабахе сторонам и пригрозил им ответственностью, если снаряды продолжат залетать на территорию Исламской Республики.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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