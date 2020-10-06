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Одним абзацем. Азербайджан и Армения десятый день воюют за Нагорный Карабах

6 октября, 21:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армения заявила о большом наступлении Азербайджана

Между Азербайджаном и Арменией вторую неделю продолжаются военные действия за установление контроля над Нагорным Карабахом. 6 октября в Азербайджане сообщили, что с 27 сентября в результате обстрелов с армянской стороны его населенных пунктов погибли 27 гражданских лиц, ранен 141. В Армении заявили о 19 погибших и 80 раненых жителях Карабаха.

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Что произошло во вторник, 6 октября

Азербайджан продолжает сообщать о своем победном продвижении по Нагорному Карабаху – утром появилось видео из села Чахырлы Джебраильского района, которое якобы в ходе боев заняли азербайджанские военные. В Турции в очередной раз заявили о поддержке Азербайджана, отметив, что готовы оказать ее в любой сфере, где потребуется помощь. Минобороны Азербайджана пригрозило Армении, что в случае применения ею оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" будут предприняты "адекватные ответные действия". В то же время Армения продолжает опровергать обстрел ею населенных пунктов. В Нагорном Карабахе заявили, что во вторник ситуация "стабильно напряженная", но утверждают, что у "Армии обороны" есть "определенные позиционные продвижения". Премьер Армении Никол Пашинян провел совещание с военными "Нагорно-Карабахской республики". Армения обвинила Азербайджан в большом наступлении на южной части фронта в Нагорном Карабахе, с огромным количеством военной техники, в том числе танков и артиллерии. Также днем армянское Минобороны сообщило о ракетном обстреле "столицы" непризнанной республики Степанакерта. Иран пригрозил Азербайджану и Армении последствиями, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию. Азербайджан утверждает, что перехватил переговоры курдских наемников в Карабахе, согласно которым Армения использует иностранных легионеров.

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Мы также сообщали, что Азербайджан 5 октября заявил, что закрывает воздушное пространство, заявив, что направил уведомление всем крупным авиаперевозчикам об изменении их маршрута из-за "неминуемой ракетной угрозы со стороны Армении".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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