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"Мы гоним их как собак": Алиев похвастался победами Азербайджана в Нагорном Карабахе

5 октября, 15:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Баку называют действия азербайджанских солдат спасительной миссией

Азербайджан не собирается мириться с действиями армянских военных в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжается новая волна эскалации между двумя кавказскими государствами.

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Об этом, выступая 5 октября с видеообращением к соотечественникам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На каждом шагу провокация, оскорбление. И мы будем с этим мириться? Сейчас мы показали, кто есть кто. Мы гоним их как собак – азербайджанский солдат гонит их как собак, поднимает на оккупированных землях азербайджанский флаг", – сказал глава Алиев.

Азербайджанский лидер утверждает, что военнослужащие его страны заняли окопы армян, захватили их блокпосты, танки, грузовые машины и другую технику.

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"Мы выполняем и будем выполнять спасительную миссию", – добавил Алиев.

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Ранее в этот день Азербайджан обвинил Армению в ночном артиллерийском обстреле Мингечевирской ГЭС, в результате которой были ранены не менее пяти человек. В Ереване эти обвинения отрицают.

Как мы уже писали, новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе стало самым крупным после окончания войны 1994 года. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

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Азербайджан Армения нагорный карабах Ильхам Алиев

Источник: Сегодня

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