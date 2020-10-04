Азербайджанская армия заняла город в Нагорном Карабахе

Сегодня, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Джебраил в Нагорном Карабахе.
Об этом Алиев пишет в Твиттере.
"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!" – написал президент Азербайджана.
Ранее Ереван заявил, что не ведет обстрелов в сторону азербайджана и снова обвинил Баку в сотрудничестве с Турцией и обстрелах так называемой столицы Карабаха Степанкерта.
UPD. Армения назвала заявление Алиева фейком.
Джебраил находится в 15 км от границы с Ираном. Население, по данным переписи 1991 года, составляла 6300 человек.
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Напомним, накануне Алиев заявил, что армия Азербайджана вошла в восемь сел Нагорного Карабаха и одному из них вернула историческое название.
Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов лидеров стран Минской группы – президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина – и призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.
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