Азербайджанская армия заняла город в Нагорном Карабахе

Сегодня, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Джебраил в Нагорном Карабахе.

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Об этом Алиев пишет в Твиттере.

"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!" – написал президент Азербайджана.

Ранее Ереван заявил, что не ведет обстрелов в сторону азербайджана и снова обвинил Баку в сотрудничестве с Турцией и обстрелах так называемой столицы Карабаха Степанкерта.

UPD. Армения назвала заявление Алиева фейком.

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Джебраил находится в 15 км от границы с Ираном. Население, по данным переписи 1991 года, составляла 6300 человек.

Карта сайта azru.org

Напомним, накануне Алиев заявил, что армия Азербайджана вошла в восемь сел Нагорного Карабаха и одному из них вернула историческое название.

Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов лидеров стран Минской группы – президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина – и призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

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