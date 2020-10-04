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Азербайджанская армия заняла город в Нагорном Карабахе

4 октября, 16:08

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Армения назвала это фейком

Сегодня, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Джебраил в Нагорном Карабахе.

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Об этом Алиев пишет в Твиттере.

"Сегодня азербайджанская армия освободила город Джебраил и несколько сел в районе. С любовью к азербайджанской армии! Карабах — это Азербайджан!" – написал президент Азербайджана.

Ранее Ереван заявил, что не ведет обстрелов в сторону азербайджана и снова обвинил Баку в сотрудничестве с Турцией и обстрелах так называемой столицы Карабаха Степанкерта.

UPD. Армения назвала заявление Алиева фейком.

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Джебраил находится в 15 км от границы с Ираном. Население, по данным переписи 1991 года, составляла 6300 человек.

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Напомним, накануне Алиев заявил, что армия Азербайджана вошла в восемь сел Нагорного Карабаха и одному из них вернула историческое название.

Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов лидеров стран Минской группы – президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина – и призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

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Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Сегодня

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