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Началось наступление: в Нагорном Карабахе ужесточились бои (видео)

3 октября, 10:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Армения и Азербайджан усиливают обстрелы друг друга

Армения и Азербайджан продолжают ожесточенные бои в Нагорном Карабахе – об усилении боевых действий 3 октября сообщили обе стороны.

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В частности, по информации пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанские военные сосредоточили большие силы на северном и южном направлениях от Карабаха и перешел к атаке.

"Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери", – уверяет Степанян.

Кроме того, по ее словам, армянские военные в этот день сбили три самолета ВВС Азербайджана.

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В свою очередь, ее азербайджанский коллега, пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы опроверг информацию о сбитой авиации.

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"Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту боевых действиях", – пишет он в Facebook.

Также в пресс-службе оборонного ведомства сообщили о наступлении армян, а результате которого 3 октября под контроль Еревана перешли города Тертер, Сахлаабад, Газян, Гапанлы, Кайнак, Аскипара, Хусанлы, Аяг Гарванд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тазакенд, Муганлы, Киямеддинли, Ранджбарлар и Горанджабойский районы.

Кроме того, ряд сел подвергаются артиллерийскому обстрелу.

Напомним, ранее в Баку и Ереване подсчитали боевые потери друг друга, сообщив о тысячах погибших военных и сотнях единицах уничтоженной техники.

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Как мы уже писали, в конфликте Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны. Тем временем украинцев просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах

Источник: Сегодня

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