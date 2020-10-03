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Одним абзацем. Шестая ночь войны за Нагорный Карабах

3 октября, 07:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ситуация в регионе обостряется

В Нагорном Карабахе уже седьмой день идут бои между Арменией и Азербайджаном.

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Как прошла ночь 3 октября:

Стороны конфликта продолжают говорить о вражеских потерях, но при этом свои отрицают. В то же время стало известно о жертвах обстрела "столицы" так называемой Нагорно-Карабахской республики из тяжелых ракетных установок. По последним данным, там погиб один человек, еще 11 получили ранения. Тем временем Армению и Азербайджан призывают к мирному урегулированию конфликта. В частности, Минская группа ОБСЕ осудила насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, и обратилась к сторонам конфликта с призывом соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения. Несмотря на это, конфликт обостряется – МИД Азербайджана обвинил Армению в незаинтересованности переговоров по Карабаху и в желании закрепить статус-кво, основанный на оккупации.

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Также напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах ночь бои
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