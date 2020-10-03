Война за Нагорный Карабах: при ракетном обстреле Степанакерта погиб человек

В пятницу из тяжелых ракетных установок обстреляли "столицу" так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Погиб один человек, еще 11 – ранены.

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Об этом заявил омбудсмен "НКР" Артак Бегларян в Twitter.

"С начала боевых действий 27 сентября по городу велись обстрелы, но сегодня впервые город был обстрелян из тяжелых ракетных установок. Было выпущено четыре ракеты", – заявил Бегларян.

По его словам, был нанесен целенаправленный удар по зданию МЧС. По данным Еревана и непризнанной "НКР", Степанакерт обстреливался в пятницу дважды.

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Ранее сообщалось, что в МИД Армении и Азербайджана рассказали, чего ждут от Украины.

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Также напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию".

Новости "Сегодня" писали о том, что Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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