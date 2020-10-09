Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Россия

Конфликт в Нагорном Карабахе: Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана

9 октября, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Переговоры в Москве должны пройти 9 октября

Президент РФ Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для переговоров по Нагорному Карабаху, в котором ведутся военные действия.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Переговоры в Москве должны пройти 9 октября между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В тренде
В Польшу пришла вторая волна коронавируса. Власти вводят масочный режим

Ранее в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Реклама

Также мы писали о том, что Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Азербайджан Армения МИД нагорный карабах Владимир Путин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в Карабахе
Включить в состав России: Жириновский предложил решение конфликта в КарабахеРоссия
Путин объяснил, почему Россия не вступилась за Армению
Путин объяснил, почему Россия не вступилась за АрмениюРоссия
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
"Дичь, но круто": "главный спортивный храм" России рассмешил соцсетиРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять