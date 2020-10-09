Конфликт в Нагорном Карабахе: Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для переговоров по Нагорному Карабаху, в котором ведутся военные действия.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Переговоры в Москве должны пройти 9 октября между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В тренде В Польшу пришла вторая волна коронавируса. Власти вводят масочный режим

Ранее в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Реклама

Также мы писали о том, что Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама