"Перемирие" по-карабахски: Азербайджан захватил еще несколько сел (видео)

Несмотря на перемирие в Нагорном Карабахе, Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов в этом районе.

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Об этом в интервью турецкому телеканалу Haber Global 12 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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"Могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли в них, так как с военной точки зрения необходимости в этом нет. Но через определенное время мы объявим об этом", – сказал Алиев.

Также азербайджанские военные опубликовали видео из деревни Сулейманлы, которая перешла сегодня под их контроль:

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Видео: Минобороны Азербайджана

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Алиев также обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он отдал приказ об обстреле азербайджанского города Гянджа накануне. Он утверждает ,что армянские военные нанесли удар баллистической ракетой SCUD ("Эльбрус").

В то же время, он заявил о готовности Баку придерживаться договоренностей о перемирии в Карабахе, которые были подписаны с Ереваном на минувших выходных. Алиев назвал соглашения соответствующими интересам Азербайджана.

Сейчас, добавил он, возможен переход к дипломатической фазе урегулирования, но когда именно начнутся переговоры по мирному урегулированию, он сказать не может.

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