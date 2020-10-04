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Президент Армении позвонил Лукашенко

4 октября, 19:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Саркисяна интересовали возможные поставки белорусского оружия в Азербайджан

Президент Армении Армен Саркисян позвонил Александру Лукашенко.

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Об этом сообщает белорусское информагентство BELTA.

Главный вопрос, который интересовал Саркисяна, – поставляла ли Беларусь военные грузы в Азербайджан. Такая информация появлялась в последнее время в Сети.

"Президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию – последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось", – отмечается в сообщении.

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Азербайджан Армения Беларусь нагорный карабах Саркисян Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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